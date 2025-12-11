El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Meis se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera que a partir del mediodía comiencen a aparecer nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el sur, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 95% de probabilidad de lluvia. A partir de las 19:00 horas, esta probabilidad se eleva al 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias significativas. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, pero se intensificarán, acumulando hasta 2 mm de lluvia en las últimas horas del día.

El viento, que ha estado soplando de dirección sur, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 43 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. La combinación de viento fuerte y lluvia podría hacer que la sensación térmica descienda, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La tarde se presentará con un cielo cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa también aumentará, alcanzando hasta un 90% en las últimas horas, lo que podría contribuir a un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con la llegada de la tarde, donde las lluvias y el viento marcarán la pauta. Se aconseja a los residentes estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir durante las horas de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.