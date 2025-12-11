El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Meis se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera que a partir del mediodía comiencen a aparecer nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el sur, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h en las horas más cálidas.
La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 95% de probabilidad de lluvia. A partir de las 19:00 horas, esta probabilidad se eleva al 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias significativas. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, pero se intensificarán, acumulando hasta 2 mm de lluvia en las últimas horas del día.
El viento, que ha estado soplando de dirección sur, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 43 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. La combinación de viento fuerte y lluvia podría hacer que la sensación térmica descienda, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
La tarde se presentará con un cielo cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa también aumentará, alcanzando hasta un 90% en las últimas horas, lo que podría contribuir a un ambiente más frío y húmedo.
En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con la llegada de la tarde, donde las lluvias y el viento marcarán la pauta. Se aconseja a los residentes estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir durante las horas de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.
