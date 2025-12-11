El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Meaño se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer hacia el mediodía. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la humedad y al viento que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se prevé un aumento en la nubosidad, y a partir de las 15:00 horas, la probabilidad de precipitación se incrementará significativamente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque inicialmente se espera que sean ligeras. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la intensidad de la lluvia podría aumentar, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm.

El viento también se intensificará, alcanzando rachas de hasta 45 km/h en la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de frío más marcada. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 12 grados .

La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas durante la noche. Esto sugiere que los residentes de Meaño deben estar preparados para un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se recomienda estar atentos a las condiciones cambiantes a medida que avanza la tarde, ya que las lluvias y el viento fuerte podrían afectar las actividades programadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.