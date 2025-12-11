El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% a las 4 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de las 7 de la mañana, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente favorables. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados hasta las 9 de la mañana. La velocidad del viento, que soplará del sureste, alcanzará los 10 km/h, aumentando ligeramente a 11 km/h a las 10 de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de las 12 del mediodía, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 13 grados . La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 81% a las 12 del mediodía. A medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 90% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer a partir de las 2 de la tarde, con una precipitación acumulada que podría llegar a 1 mm.

El viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h en las horas más ventosas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 65% entre las 7 y la 9 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 9 de la noche.

La noche se presentará con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, Marín experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y finalizando con un ambiente más inestable y lluvioso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.