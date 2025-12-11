El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas y poco nuboso, lo que podría dar lugar a un ambiente más variable. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta el mediodía. A partir de la tarde, la situación cambiará, ya que se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 77% por la mañana y aumentando hasta un 89% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente por la tarde. Se espera que el viento sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 38 km/h. Estas rachas pueden ser más intensas en las horas de mayor actividad, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 1 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí habrá un ambiente húmedo y fresco.

Los habitantes de Lalín deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir por la tarde o noche, y abrigarse adecuadamente para enfrentar las temperaturas más frescas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.