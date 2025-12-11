El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , lo que proporcionará un inicio fresco para los isleños. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, pero no se esperan precipitaciones significativas hasta la tarde. La probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, con un 0% de probabilidad hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. Se prevé que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% a partir de las 19:00 horas. Esto indica que los habitantes de la isla deben prepararse para un cambio en las condiciones meteorológicas, con la llegada de lluvias que podrían ser intensas.

Las temperaturas durante la tarde se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que podría hacer que la lluvia se sienta más fría. La humedad también se mantendrá alta, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 6 km/h, pero a medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur, aumentando su intensidad. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 41 km/h en la tarde, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la lluvia se sienta más intensa.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas. Las lluvias se intensificarán, y se prevé que caigan entre 2 y 4 mm de agua en las horas de la tarde y la noche. Además, existe una probabilidad del 70% de tormentas eléctricas a partir de las 19:00 horas, lo que podría complicar aún más la situación.

Los habitantes de A Illa de Arousa deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en la tarde y noche, cuando las condiciones serán más severas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.