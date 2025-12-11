El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 82%.

A partir de la tarde, la situación meteorológica cambiará notablemente. A las 16:00 horas, se prevé que el cielo esté cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto significa que los habitantes de A Guarda deben estar preparados para la llegada de la lluvia, que podría ser ligera pero persistente.

En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan estables, rondando los 14 grados durante la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre los 25 y 34 km/h. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede hacer que la temperatura se sienta más fría, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, con un 55% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas. Sin embargo, es importante que los ciudadanos estén atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la llegada de la lluvia podría estar acompañada de actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 13 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen salir.

En resumen, el día en A Guarda se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y la llegada de lluvias a partir de la tarde. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y estén preparados para las condiciones cambiantes, especialmente si tienen planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.