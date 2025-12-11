El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en la tarde y la noche. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 13 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 82% en las horas centrales del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se inicie un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm, lo que no debería causar grandes inconvenientes, pero sí es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h provenientes del sureste. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se aconseja tener precaución, sobre todo en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

La combinación de nubes, viento y la posibilidad de lluvia escasa sugiere que será un día en el que se alternarán momentos de calma con otros más inestables. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, hoy en Gondomar se experimentará un tiempo fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y viento moderado. Es un día para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, estar preparado para cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.