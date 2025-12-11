El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:53. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzarán a aparecer algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 5 y 7 grados , con una ligera tendencia al alza hacia el mediodía, donde se alcanzarán los 10 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 85% y el 90%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más tempranas del día.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con un aumento notable en la nubosidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 13:00, con valores que podrían llegar a los 11 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un descenso gradual de las temperaturas, que se estabilizarán en torno a los 9 grados hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00, alcanzando un 75% en la franja horaria de 13:00 a 19:00, y un 100% entre las 19:00 y la medianoche. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 2 mm en total durante la jornada, siendo más intensas en las últimas horas del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 48 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Forcarei experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo variable y llevar un paraguas si planean salir más tarde en el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.