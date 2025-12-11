El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores que se mantendrán alrededor del 80%.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de un sistema que traerá consigo condiciones más inestables. Desde las 1 de la tarde, la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, alcanzando un 80% hacia las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas al principio, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, pero se intensificarán a medida que se acerque la noche.

Las rachas de viento también se intensificarán a lo largo del día, comenzando con velocidades de 5 a 11 km/h en la mañana y aumentando hasta 42 km/h por la tarde. El viento soplará del sur, lo que podría contribuir a un enfriamiento adicional en la sensación térmica. A medida que se acerque la noche, las rachas podrían alcanzar hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente más incómodo para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 10 grados . La probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 65% a partir de las 7 de la tarde, lo que sugiere que los residentes de A Estrada deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se espera un cambio significativo hacia la tarde y la noche, con la llegada de nubes y lluvias. Es recomendable que los habitantes de A Estrada planifiquen sus actividades al aire libre con precaución, especialmente en las horas de la tarde, cuando las condiciones climáticas podrían volverse adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.