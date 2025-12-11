El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, especialmente a partir de las 5 de la mañana, cuando se prevé un aumento en la nubosidad, con condiciones de poco nuboso hasta las 6 de la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 13 grados entre las 1 y las 3 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el sur, con rachas que podrían llegar a los 41 km/h en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde las 5 de la tarde, el cielo se cubrirá completamente, y la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Se prevé que las lluvias comiencen a ser más frecuentes a partir de las 7 de la tarde, con un 90% de probabilidad de precipitación entre las 1 y las 7 de la tarde, y un 100% entre las 7 y la 9 de la noche. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm hacia el final del día, lo que indica que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

El viento, que soplará de dirección sur, será un factor importante a considerar, con velocidades que oscilarán entre 27 y 37 km/h en las horas de la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente con la llegada de las lluvias.

En resumen, el día comenzará fresco y despejado, pero se transformará en un ambiente más inestable y húmedo hacia la tarde y la noche, con lluvias esperadas y un viento notable. Es un día para disfrutar de la mañana al aire libre, pero prepararse para un cambio drástico en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.