El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en el 100%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente entre las 5 y las 8 de la mañana, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente favorables para actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 9 grados hacia las 9 de la mañana, con una ligera disminución a 8 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 82%.
Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde las 1 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará drásticamente, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que se esperan lluvias, que podrían ser escasas al principio, pero que se intensificarán hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 12 grados , mientras que la humedad relativa aumentará, alcanzando hasta el 91% hacia el final del día.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 7 km/h, pero a medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la llegada de la lluvia.
En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda estar preparados para la lluvia que se espera en la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, y es aconsejable llevar ropa adecuada para el tiempo cambiante.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.
