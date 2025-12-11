El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 8 de la mañana, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 4 a 5 grados , y el viento soplará del norte a una velocidad de entre 2 y 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará notablemente. Desde las 1 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 50% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando hasta 11 grados en su punto máximo. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 45% de posibilidad de tormenta entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente.

El cielo se tornará cubierto a partir de las 12 del mediodía, y se prevé que las lluvias sean escasas, aunque no se descartan chubascos ligeros. La humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90% en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

El viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que caiga la noche, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 9 grados , y el cielo permanecerá cubierto, con lluvias ligeras que podrían persistir hasta la madrugada del día siguiente.

En resumen, A Cañiza experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con la posibilidad de lluvias y tormentas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.