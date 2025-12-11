El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo poco nuboso y nubes altas. A partir de la tarde, la situación se tornará más inestable, con un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 7 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 82% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 48 km/h en las horas de la tarde. Las velocidades del viento serán más moderadas en la mañana, pero se intensificarán a medida que el día avance, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y la noche, con un 90% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm, lo que indica que es probable que los habitantes de Cangas se enfrenten a un tiempo húmedo y lluvioso en las horas finales del día.

Es recomendable que los residentes se preparen para un día fresco y húmedo, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.