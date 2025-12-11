El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:54. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzarán a aparecer algunas nubes altas, especialmente a partir de las 5 de la mañana, lo que dará paso a un cielo poco nuboso.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica cambiará notablemente. A partir de las 10 de la mañana, las nubes irán aumentando y se espera que el cielo se cubra completamente hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 1 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 14 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 91% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún se situará en torno al 80% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de las 3 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se estima que entre las 1 y las 7 de la tarde, la probabilidad de precipitación será del 95%, y a partir de las 7 de la tarde, alcanzará el 100%. Las lluvias comenzarán de forma ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm a las 3 de la tarde, aumentando a 2 mm hacia las 10 de la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 6 km/h, pero a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su intensidad. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia a partir de la tarde y tomar precauciones ante el aumento de la velocidad del viento. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que comenzará con cielos despejados pero que se transformará en un ambiente más invernal y húmedo.

