El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la mañana y aumentando hasta el 90% por la tarde.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y hacia la noche, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser escasas al principio, pero que se intensificarán hacia la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 25 y 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas durante la tarde y la noche, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

La tarde también traerá consigo un aumento en la probabilidad de tormentas, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en las horas nocturnas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Caldas de Reis se preparen para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día. Llevar paraguas y abrigos será esencial, especialmente para aquellos que necesiten salir por la tarde o noche. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas podría hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que se aconseja planificar actividades en interiores si es posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.