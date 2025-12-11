El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas a partir de las 5 de la mañana, con una transición hacia un estado poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados , y la humedad comenzará a descender ligeramente. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad en el ambiente.
Durante la tarde, a partir de las 1 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso y cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , lo que ofrecerá un respiro del frío matutino. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 100% entre las 7 y la 9 de la noche. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente en la segunda mitad de la jornada.
Las rachas de viento también se intensificarán a medida que avanza el día, con velocidades que oscilarán entre los 28 y 54 km/h, predominando del sur y sureste. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de lluvia. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 65% en la franja horaria de la tarde-noche.
Por la noche, se espera que las lluvias se intensifiquen, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las últimas horas del día. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 12 grados , con una humedad que se estabilizará en torno al 88%.
En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y lluvioso por la tarde y noche, con un aumento notable en la nubosidad y el viento. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.
