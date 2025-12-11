El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán entre los 6 y 8 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, pasando a un estado poco nuboso y luego a nubes altas.

A partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser escasas al principio, pero que se intensificarán hacia la noche. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La temperatura máxima del día alcanzará los 13 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 80-90%, generará una sensación de frío más intensa. La humedad será un factor constante, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más críticas de la tarde. Esto podría contribuir a que las condiciones se sientan más frías, especialmente durante la lluvia.

La salida del sol está programada para las 08:53 y se ocultará a las 18:01, lo que significa que la mayor parte del día se desarrollará bajo un cielo cubierto. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas, por lo que se recomienda a los residentes de Barro que tomen precauciones y se mantengan informados sobre posibles alertas meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.