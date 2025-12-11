El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:53. Sin embargo, a medida que avance la mañana, comenzarán a aparecer algunas nubes altas, especialmente entre las 5 y las 10 de la mañana, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo.

La temperatura en las primeras horas del día oscilará entre los 9 y 11 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que se acerque la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día avance, la temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

A partir del mediodía, el cielo se tornará más cubierto, con nubes que irán aumentando en densidad. Entre las 1 y las 4 de la tarde, se prevé que el cielo esté cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en este periodo. Sin embargo, a partir de las 5 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 90% entre las 1 y las 7 de la tarde, y un 100% entre las 7 y la 9 de la noche.

El viento soplará del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente al caer la tarde, cuando se espera que la temperatura descienda nuevamente a los 12 grados.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 65% en la franja horaria de la tarde-noche, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Baiona se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance el día, llevando consigo paraguas o impermeables si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.