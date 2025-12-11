El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de diciembre

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en la madrugada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará a partir de la tarde. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 50% hasta las 19:00 horas. Esto coincide con un incremento en la nubosidad, que pasará de un cielo poco nuboso a un estado cubierto con lluvia escasa en las horas de la tarde y la noche.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y aumentando a 0.5 mm hacia la noche. La lluvia será intermitente, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 12 grados por la tarde y bajarán a 11 grados hacia la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente con la lluvia que se espera.

La puesta de sol se producirá a las 18:02 horas, y para entonces, el cielo estará cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque menos luminoso que en las primeras horas del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a 12 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día en As Neves será un contraste entre un inicio despejado y fresco, seguido de un aumento en la nubosidad y la llegada de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas y que lleven consigo un paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 7 grados en la mañana, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar, y se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso hasta el mediodía.

El día de hoy, 11 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta las primeras horas de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%, lo que acentuará la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-10T20:57:12.