El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y puede hacer que la lluvia se sienta más intensa. A partir de las 4:00, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en 11 grados.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Se espera que el cielo permanezca cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían intensificarse en algunos momentos. La probabilidad de tormenta es del 85% entre la 1:00 y las 7:00, lo que indica que es probable que se produzcan descargas eléctricas en la zona. La temperatura alcanzará un máximo de 15 grados hacia las 3:00 de la tarde, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A medida que se acerque la noche, el viento cambiará a dirección norte, manteniendo velocidades moderadas que rondarán los 10 km/h.

A partir de las 7:00 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas caerán a 11 grados hacia las 8:00 y continuarán descendiendo hasta llegar a 9 grados a las 11:00 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un tiempo fresco y húmedo durante la tarde y la noche. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.