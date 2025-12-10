El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

Hoy, 10 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante el periodo de la madrugada. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance el día, el cielo se tornará más nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea más intensa, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 75% en el mismo periodo, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en la región.

A partir de la mañana, la situación comenzará a estabilizarse. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, pero comenzará a disminuir gradualmente. A medida que el día avance, se espera que las lluvias cesen, dando paso a un cielo más despejado, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén temperaturas de hasta 16 grados.

El viento soplará desde el sureste al principio del día, con rachas que alcanzarán los 13 km/h, disminuyendo a medida que avance la jornada. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca en el ambiente.

Por la tarde, la probabilidad de precipitación se reducirá a cero, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado y soleado. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 15 grados, lo que hará que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la noche, alcanzando los 9 grados hacia el final del día.

En resumen, Vilagarcía de Arousa experimentará un día de contrastes, comenzando con lluvias y nubosidad, pero con una mejora notable hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más templado y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.