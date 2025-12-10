El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, se espera un tiempo variable en Vilaboa, con predominancia de condiciones de bruma y nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por brumas persistentes, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrán estas condiciones, con temperaturas estables y una humedad relativa alta, que alcanzará hasta el 95%.

Durante la tarde, se anticipa un cambio en el estado del cielo, con intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total de 0.4 mm pronosticados para las horas más activas de la tarde.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica ligeramente más fresca. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a alrededor de 7 grados . La humedad relativa también comenzará a disminuir, lo que podría proporcionar un alivio a la sensación de frío. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma podría regresar en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Vilaboa se caracterizará por un tiempo variable, con brumas matutinas, intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones de visibilidad reducida y que lleven consigo un paraguas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. A medida que avance la tarde, las condiciones mejorarán, ofreciendo un respiro antes de que la noche traiga cielos despejados y temperaturas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.