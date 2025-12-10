El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

Hoy, 10 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan presentes, con posibilidades de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente durante las primeras horas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 6 y 10 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las horas de la tarde y noche, alcanzando mínimas de 6 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos periodos, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la cantidad de lluvia sea mínima, con registros que no superan los 0.2 mm en las primeras horas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lloviznas. A medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, especialmente en la tarde y noche, donde se espera un tiempo más estable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del este en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la alta humedad podría generar algunas nieblas matinales.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia escasa y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.