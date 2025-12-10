El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana estarán marcadas por una ligera bruma y temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se disipen, dejando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Se anticipan condiciones más inestables, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, con una expectativa de lluvia escasa, alrededor de 0.1 mm.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Durante la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 19 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto, combinado con la alta humedad, podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor estimado de 15 grados. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas caigan rápidamente. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol está prevista para las 18:02, marcando el final de un día que comenzará con cielos despejados, pero que se tornará más variable y potencialmente tormentoso en las horas centrales. Es recomendable que los vigueses estén preparados para cambios en el tiempo y consideren llevar un paraguas si planean salir por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.