El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de brumas y nieblas en la zona.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 10 y 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas más activas de la mañana. Este viento, aunque moderado, puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia, aunque la cantidad esperada es escasa, con acumulados que no superarán los 0.8 mm. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se mantendrá en torno al 10% hasta la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es del 70% durante la mañana, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas, aunque no se anticipa que sean severas. A medida que el día avanza, la posibilidad de tormentas se reduce considerablemente, lo que permitirá que el tiempo se estabilice hacia la tarde.

Por la tarde, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que las condiciones mejoren, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 14 grados . Sin embargo, la noche volverá a traer cielos despejados y temperaturas que descenderán a los 6 grados , por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo variable, con nubosidad y lluvias escasas en la mañana, mejorando hacia la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, así que es importante estar preparado para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.