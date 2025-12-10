El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad mejore ligeramente, aunque las condiciones de nubosidad persistirán. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia, aunque la cantidad esperada será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las precipitaciones sean mínimas durante el resto del día, con valores que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más activas.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 14 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que el día progrese, las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche. La combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En la tarde, la nubosidad se mantendrá, pero se espera que el cielo se despeje en algunas áreas, permitiendo que el sol asome brevemente. Sin embargo, la niebla y la bruma podrían regresar en la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La temperatura mínima durante la noche descenderá a alrededor de 7 grados , con una humedad que se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia en la mañana. Se aconseja precaución al conducir debido a las condiciones de visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.