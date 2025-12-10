El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo esté muy nuboso, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a cambiar ligeramente. A partir de las 9:00 a.m., se prevé que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá que las temperaturas suban gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad persistente en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día será mayormente seco, con una probabilidad de lluvia muy baja después de las 8:00 a.m. A lo largo de la mañana, se registrarán algunas lluvias escasas, especialmente entre las 5:00 y 6:00 a.m., con acumulaciones que no superarán los 1 mm. La probabilidad de tormenta es del 75% en las primeras horas, pero se espera que disminuya a medida que el día avance.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 6:03 p.m. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Tomiño que se preparen para un descenso de las temperaturas al caer la noche, con mínimas que podrían llegar a los 8 grados .

En resumen, el día de hoy en Tomiño se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, seguido de un periodo de sol y temperaturas agradables en la tarde, aunque con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.