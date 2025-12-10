El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, aunque a partir de las 4 de la mañana, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es del 100% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados, mientras que el viento soplará del sur a una velocidad de 6 km/h.

Durante la tarde, el tiempo cambiará notablemente. A partir de las 5 de la mañana, el cielo se tornará nuboso, y las condiciones de lluvia se intensificarán, aunque la cantidad de precipitación seguirá siendo escasa. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría generar algunas inquietudes entre los residentes. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 16 grados a las 4 de la tarde, ofreciendo un respiro del frío matutino.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, con temperaturas que comenzarán a descender. A partir de las 8 de la tarde, se espera que el cielo esté despejado, con temperaturas que caerán a 9 grados. La humedad relativa también disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

El viento, que durante el día ha soplado principalmente del este, se mantendrá en torno a los 4-7 km/h, lo que no generará incomodidad. En resumen, el día en Soutomaior será un reflejo de la inestabilidad típica de diciembre, con un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un periodo de nubosidad y posibles lluvias, para finalmente dar paso a una noche despejada y fría. Es un día que invita a disfrutar de la naturaleza, pero con precaución ante la posibilidad de lluvia en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.