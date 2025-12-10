El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 6 y 10 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad se mantenga, con intervalos de lluvia ligera que podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 70% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es importante tener en cuenta que el viento podría hacer que las lluvias se sientan más intensas, especialmente en áreas abiertas.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados .

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que se preparen para las condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.