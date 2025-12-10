El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente nuboso, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la nubosidad persistente podría limitar la sensación de calidez, a pesar de que el sol asome en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidades de lluvia en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará significativamente. La nubosidad seguirá dominando el cielo, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se mantendrá en un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto significa que, aunque no se prevén lluvias intensas, es posible que se produzcan chubascos esporádicos. La temperatura podría alcanzar un máximo de 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 21 km/h, lo que añade un factor adicional a tener en cuenta al salir.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia será baja en las horas nocturnas, no se descartan algunas lloviznas.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo mayormente nuboso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia en las primeras horas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de chubascos intermitentes a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.