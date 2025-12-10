El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., se espera una visibilidad reducida debido a la niebla, que podría dificultar la circulación en las carreteras. La temperatura durante este periodo oscilará entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 95%, lo que acentuará la sensación de frío.

A partir de las 8:00 a.m., la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco y agradable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío matutino, ya que las temperaturas seguirán siendo frescas hasta bien entrada la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, pero no se esperan rachas significativas que puedan causar inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es baja a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de lluvia, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se anticipan lluvias, la atmósfera se mantendrá algo inestable, lo que podría generar algunas nubes pasajeras.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, seguido de un periodo de sol y temperaturas agradables en la tarde. Los ciudadanos pueden disfrutar de actividades al aire libre, especialmente después de la mañana, cuando las condiciones mejoren notablemente. Se aconseja estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas y disfrutar del tiempo más templado que se espera hacia el mediodía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.