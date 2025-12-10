El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con intervalos de niebla y algunas lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas del día, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se anticipa una ligera lluvia acumulando aproximadamente 0.1 mm.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A partir de las 8:00, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo más despejado, aunque aún con algunas nubes.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento. Este soplará principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 25% entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde, aunque no se prevén fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará completamente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo y fresco. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también disminuirá, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 95% a las 10:00 de la noche.

Es importante tener en cuenta que, aunque la lluvia será escasa, la combinación de niebla y humedad puede afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución al conducir. Los habitantes de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de momentos soleados en la tarde, pero sin olvidar que las condiciones matutinas pueden ser complicadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.