El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. La temperatura oscilará entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 99% en la madrugada y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 84% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán entre 5 y 21 km/h, predominando de dirección sur y sureste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales del día, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será extremadamente fuerte, su presencia puede hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es baja, con acumulados que no superarán los 0.3 mm en total. Esto sugiere que, aunque la lluvia puede ser intermitente, no se anticipan tormentas severas.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje nuevamente, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el inicio de un periodo nocturno que promete ser tranquilo y fresco.

En resumen, el día en Ribadumia será fresco y variable, con cielos que irán de poco nubosos a cubiertos, y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo cambiante y que disfruten de las horas de sol antes de que la nubosidad y la lluvia hagan su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.