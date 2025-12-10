El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente poco nuboso, aunque se anticipan intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde, antes de caer nuevamente hacia la noche.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta en las primeras horas, con un 100% de posibilidad de lluvia entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 7:00, esta probabilidad disminuye drásticamente, cayendo a un 20% entre las 7:00 y la 1:00 de la tarde, y a 0% durante el resto del día. Esto sugiere que, aunque la mañana podría comenzar con algunas gotas, el resto del día se mantendrá seco y más estable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. A medida que el viento cambie a dirección este por la tarde, se espera que su intensidad disminuya, contribuyendo a un ambiente más tranquilo.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 98%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable.

En resumen, Redondela experimentará un día con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables, aunque con un inicio algo inestable debido a la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un comienzo de jornada húmedo, pero pueden esperar un tiempo más soleado y templado a medida que el día avance.

