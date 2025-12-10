El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , con un leve aumento a medida que avance el día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A partir de las 3 de la madrugada, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también es alta, con un 70% de probabilidad en el mismo intervalo, lo que podría generar momentos de inestabilidad.

Conforme avance la mañana, las nubes irán aumentando y se espera que el cielo se cubra completamente, especialmente en la tarde. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con un ligero descenso hacia la tarde, donde se prevé que baje a 9 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, alcanzando rachas de hasta 19 km/h en las horas más activas del día. Esto podría contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 15% entre las 7 y la 1 de la tarde. Las condiciones se estabilizarán hacia la noche, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a 8 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 95%, lo que podría generar nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos poco nubosos y temperaturas frescas, seguido de un periodo de inestabilidad con lluvias y tormentas, antes de regresar a condiciones más tranquilas por la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.