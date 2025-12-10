El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se prevé una ligera precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán variando, pero se mantendrá un ambiente predominantemente nublado.

La temperatura durante el día oscilará entre los 6 y 15 grados , comenzando con un fresco 11 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 76% a 91% a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la localidad.

La probabilidad de precipitación es alta en las primeras horas, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, cayendo a un 0% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo, pero con la posibilidad de disfrutar de algunas horas más despejadas hacia la tarde. La puesta de sol se espera para las 18:01, ofreciendo un cierre de jornada que, aunque nublado, podría tener momentos agradables para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.