El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar condiciones de visibilidad reducida, especialmente en las carreteras. La probabilidad de precipitación es alta durante este periodo, alcanzando un 100%, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la mañana, la niebla persistirá hasta aproximadamente las 10:00 a.m., cuando las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 100%, lo que acentuará la sensación de frío. A partir de las 11:00 a.m., se prevé que el cielo se despeje, dando paso a un día mayormente soleado, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h, predominando de dirección este y noreste. Esto significa que, aunque el viento no será un factor significativo, podría sentirse un poco más fresco en las horas más frías del día. La tarde se presentará más agradable, con cielos despejados y temperaturas que permitirán disfrutar de actividades al aire libre.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormenta es del 70% entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., lo que podría traer consigo algunas lluvias aisladas. A partir de las 7:00 p.m., la probabilidad de precipitación disminuye considerablemente, y se espera que el cielo permanezca despejado hasta la medianoche.

La puesta de sol se producirá a las 6:02 p.m., marcando el final de un día que, aunque comenzó con condiciones adversas, se transformará en una tarde más cálida y soleada. La noche será tranquila, con temperaturas que descenderán a alrededor de 7 grados , y la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 100% hacia la medianoche. En resumen, Ponteareas experimentará un día de contrastes, comenzando con lluvia y niebla, pero culminando en un ambiente más cálido y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.