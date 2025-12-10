El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa entre las 3 y las 4 de la mañana, con precipitaciones que alcanzarán hasta 1 mm.

A partir de las 5 de la mañana, la situación mejorará ligeramente, ya que se espera que la bruma se disipe, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto contribuirá a una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. A partir de las 8 de la mañana, se prevé que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, lo que aportará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día. La probabilidad de precipitaciones será baja, con un 0% de posibilidad de lluvia desde la mañana hasta la tarde, lo que sugiere que los residentes podrán disfrutar de un día mayormente seco y soleado.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas se incrementa en las primeras horas del día, alcanzando un 70% entre la 1 y las 7 de la mañana. A medida que avanza el día, esta probabilidad disminuirá drásticamente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo y estable.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un inicio de día complicado por la niebla y la posibilidad de lluvias ligeras, pero se espera que las condiciones mejoren significativamente a medida que avance la jornada, ofreciendo un tiempo más agradable y soleado para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.