El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la mañana, se espera un ambiente con bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, con un cielo muy nuboso y cubierto, y se prevén tormentas a partir de la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 7 y 16 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 7 grados, mientras que durante la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 16 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto, combinado con la bruma y la niebla, puede generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las primeras lluvias comiencen a caer en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia será de aproximadamente 2 mm, lo que indica que las tormentas podrían ser ligeras pero persistentes. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 70% en el mismo periodo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Aunque no se esperan rachas muy fuertes, el viento puede contribuir a la sensación de frío, especialmente durante las horas más frescas del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque la nubosidad persistirá. La visibilidad podría mejorar ligeramente, pero se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre debido a la posibilidad de lluvias y tormentas. En resumen, hoy en Poio será un día fresco y húmedo, con lluvias y tormentas a la vista, lo que invita a los ciudadanos a mantenerse informados y preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.