El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la mañana, se espera un ambiente con bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, con un cielo muy nuboso y cubierto, y se prevén tormentas a partir de la tarde.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 7 y 16 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 7 grados, mientras que durante la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 16 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto, combinado con la bruma y la niebla, puede generar una sensación de frío más intensa.
En cuanto a la precipitación, se anticipa que las primeras lluvias comiencen a caer en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia será de aproximadamente 2 mm, lo que indica que las tormentas podrían ser ligeras pero persistentes. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 70% en el mismo periodo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.
El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Aunque no se esperan rachas muy fuertes, el viento puede contribuir a la sensación de frío, especialmente durante las horas más frescas del día.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque la nubosidad persistirá. La visibilidad podría mejorar ligeramente, pero se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre debido a la posibilidad de lluvias y tormentas. En resumen, hoy en Poio será un día fresco y húmedo, con lluvias y tormentas a la vista, lo que invita a los ciudadanos a mantenerse informados y preparados para las condiciones cambiantes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.
