El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la niebla se hará presente, especialmente entre la 1:00 y las 8:00, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados durante la mayor parte de la mañana, descendiendo ligeramente a 9 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

Durante la tarde, se espera que el cielo se mantenga cubierto, aunque las condiciones mejorarán ligeramente con la llegada de algunas horas despejadas. La temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 4:00 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará del norte a una velocidad de entre 2 y 4 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 6 km/h.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, disminuyendo a un 20% entre las 7:00 y la 1:00 de la tarde. A partir de la tarde, la posibilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas mejorarán a medida que se acerque la noche.

Hacia la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día debido a la niebla y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.