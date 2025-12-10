El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. La temperatura durante estas horas oscilará entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 11 grados, y la humedad comenzará a descender, alcanzando el 94% hacia las 10 de la mañana. El viento soplará del suroeste a una velocidad de 5 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el tiempo mejorará notablemente. A partir de la 1 de la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados . La humedad seguirá disminuyendo, situándose en torno al 69% a las 3 de la tarde. El viento cambiará de dirección, soplando del norte a una velocidad de 5 a 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable.

Hacia el final de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad se estabilizará en torno al 80%, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. La puesta de sol está prevista para las 18:04, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, Oia experimentará un día con un inicio nublado y lluvioso, seguido de una mejora significativa en las condiciones meteorológicas a medida que avanza la tarde. Los residentes y visitantes pueden esperar un tiempo más agradable y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.