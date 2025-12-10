El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con bruma, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con un 100% de probabilidad de precipitación en las primeras horas, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, donde se prevé que la lluvia sea más intensa, aunque en cantidades moderadas.

La temperatura durante la mañana oscilará entre los 10 y 12 grados , manteniéndose fresca. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de frío.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre 5 y 10 km/h en la tarde y noche.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con una tendencia hacia un tiempo más despejado. Sin embargo, se mantendrá la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la tarde. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 20% de posibilidad entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde, aunque se espera que disminuya a cero en las horas posteriores.

El ocaso se producirá a las 18:04, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se presentará mayormente despejado. A medida que caiga la noche, las temperaturas se situarán en torno a los 10 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco. Los residentes de O Rosal deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias y un tiempo fresco, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.