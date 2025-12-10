El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 6 y 15 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la madrugada.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla en algunos puntos de la localidad. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar brumas y visibilidad reducida en ciertos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera una probabilidad del 100% de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 litros por metro cuadrado. Sin embargo, a partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se anticipa que el resto del día será mayormente seco, con un 0% de probabilidad de precipitaciones desde las 7 de la mañana hasta la noche.

El viento soplará desde el sureste en las primeras horas, con velocidades que alcanzarán los 4 a 7 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección este, con ráfagas que podrían llegar a los 11 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la temperatura. Las condiciones serán propicias para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en la tarde, cuando se espera que el sol brille con más fuerza y las temperaturas sean más agradables.

En resumen, O Porriño experimentará un día de contrastes, comenzando con lluvias y niebla, pero evolucionando hacia un tiempo más despejado y templado a medida que avanza la jornada. Es recomendable llevar abrigo en las primeras horas y disfrutar del sol en la tarde.

