El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la primera parte de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Esto se traduce en un ambiente húmedo, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante las primeras horas del día. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se prevén intervalos nubosos con lluvias esporádicas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados . En la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 15 grados, justo cuando el cielo se cubra completamente. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 85% entre la 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes de O Grove deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la posibilidad de tormentas se reduce considerablemente, con un 0% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00.

A lo largo de la tarde y la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que los residentes disfruten de un ambiente más tranquilo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la humedad podría generar niebla en las primeras horas de la mañana.

En resumen, O Grove experimentará un día con un inicio húmedo y nublado, seguido de una mejora en las condiciones climáticas hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles lluvias en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.