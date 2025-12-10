El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo variable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 horas, se espera que el cielo esté cubierto con intervalos de nubes que podrían dejar caer algo de lluvia, con una precipitación estimada de 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre la 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a dispersarse, dando paso a un cielo más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 88% al inicio del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento, que soplará principalmente del este, tendrá una velocidad de entre 6 y 8 km/h, aumentando ligeramente en algunos momentos. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 11 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero sí podría ser perceptible en áreas más abiertas.

Durante la tarde, el cielo continuará despejándose, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más estable y agradable. La humedad comenzará a bajar, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 11 grados . La brisa del este seguirá presente, aunque con menor intensidad, lo que hará que la noche sea tranquila y propicia para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un inicio húmedo y nublado, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, con cielos despejados y temperaturas agradables. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el aire fresco, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.