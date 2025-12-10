El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95%. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en 10 grados a la 1 de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables. La lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso durante el resto del día.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 3 km/h en la mañana, aumentando ligeramente a 4 km/h en la tarde. A lo largo del día, se prevé que la dirección del viento cambie, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del sur en diferentes momentos del día.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 15 grados a las 4 de la tarde, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa también mostrará variaciones, comenzando en un 96% y bajando gradualmente a un 69% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y la niebla podrían afectar la claridad en las primeras horas, pero se espera que estas condiciones mejoren a medida que avance el día. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, ofrecerá un cierre más despejado y agradable.

Los residentes de Mos deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para un día que, aunque comenzará con lluvia, promete mejorar hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un tiempo más templado y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.