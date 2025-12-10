El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95%. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en 10 grados a la 1 de la tarde.
La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables. La lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso durante el resto del día.
El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 3 km/h en la mañana, aumentando ligeramente a 4 km/h en la tarde. A lo largo del día, se prevé que la dirección del viento cambie, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del sur en diferentes momentos del día.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 15 grados a las 4 de la tarde, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa también mostrará variaciones, comenzando en un 96% y bajando gradualmente a un 69% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.
En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y la niebla podrían afectar la claridad en las primeras horas, pero se espera que estas condiciones mejoren a medida que avance el día. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, ofrecerá un cierre más despejado y agradable.
Los residentes de Mos deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para un día que, aunque comenzará con lluvia, promete mejorar hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un tiempo más templado y despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.
