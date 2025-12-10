El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo muy nuboso y algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en la madrugada. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.8 mm en este período.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque todavía se mantendrá en su mayoría nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , lo que indica un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada.

En la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas mejoren un poco, con cielos más despejados y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 15 grados . Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 5% entre las 7:00 y las 13:00, lo que indica que, aunque la lluvia será menos probable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

Hacia la noche, el cielo se despejará aún más, con temperaturas que descenderán a alrededor de 6 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la noche sea más cómoda en comparación con las horas del día. El viento se mantendrá ligero, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en la mañana, seguido de una mejora en las condiciones hacia la tarde y noche. Se recomienda a los residentes estar preparados para la posibilidad de lluvia en las primeras horas y disfrutar de un tiempo más templado a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.