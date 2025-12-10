El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será la protagonista, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y utilizar las luces de cruce.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.6 mm. Esto significa que, aunque la lluvia será posible, no se anticipan condiciones severas ni acumulaciones significativas.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica algo más fresca. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 7 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la tarde y la noche, con un 0% de probabilidad entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto y habrá posibilidad de lluvia, no se anticipan tormentas eléctricas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:02, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, y la niebla podría volver a hacer su aparición durante la noche. Se recomienda a los residentes de Mondariz que se preparen para un ambiente fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.