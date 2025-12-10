El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando condiciones de cielo cubierto hacia la tarde. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 8 y 16 grados , siendo más cálida en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles significativos durante todo el día. Esto es típico para esta época del año en la región, donde la combinación de frío y humedad puede resultar en un ambiente bastante fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea alta, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, con un 100% de probabilidad. A lo largo del día, la posibilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados. La precipitación acumulada podría ser mínima, con valores que rondan los 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia es probable, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La dirección del viento cambiará a este en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la temperatura.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, y el cielo se tornará más gris, lo que podría afectar la visibilidad. Sin embargo, no se esperan condiciones climáticas extremas, y la mayor parte del día transcurrirá sin incidentes significativos. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no presentará mayores complicaciones para los habitantes de Moaña.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.