El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de diciembre

El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de sol que ofrecerán un respiro entre las nubes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía desde "nuboso" hasta "muy nuboso" a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.2 mm en las primeras horas de la mañana, aumentando a 7 mm en la tarde debido a la posibilidad de tormentas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras durante este periodo. Sin embargo, a medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia disminuye, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los residentes de Meis deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas y lluvias disminuye considerablemente, lo que permitirá disfrutar de un final de jornada más tranquilo.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo variable, con cielos nubosos, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que se preparen para un día fresco y potencialmente húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-09T20:57:11.